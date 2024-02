ATELIER CRÉATIF « ENTRE NOUS » Cazouls-lès-Béziers, mercredi 13 mars 2024.

ATELIER CRÉATIF « ENTRE NOUS » Cazouls-lès-Béziers Hérault

Les bénévoles de la médiathèque G. Frêche vous invitent à participer à l’atelier adulte « Entre nous » sur le thème de la création d’une déco. Cet atelier se déroulera le Mercredi 13 mars 2024 de 14h30 à 16h30. Venez découvrir différentes techniques et astuces pour crée une décoration créative et originale. Que vous soyez débutant ou confirmé, cet atelier vous permettra d’échanger et de partager vos idées avec d’autres passionnés de décoration.

GRATUIT

Sur inscription. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-13 14:30:00

fin : 2024-03-13 16:30:00

11 Avenue Professeur Amédée Borrel

Cazouls-lès-Béziers 34370 Hérault Occitanie mairie@mairiecazoulslesbeziers.fr

L’événement ATELIER CRÉATIF « ENTRE NOUS » Cazouls-lès-Béziers a été mis à jour le 2024-01-31 par OT LA DOMITIENNE