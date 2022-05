Atelier créatif enfants Hagetmau, 14 mai 2022, Hagetmau.

Atelier créatif enfants place Gramont Médiathèque d’Hagetmau Hagetmau

2022-05-14 14:30:00 – 2022-05-14 16:30:00 place Gramont Médiathèque d’Hagetmau

Hagetmau Landes

Un samedi après-midi par mois, venez passer un moment de détente en famille le temps d’une création artistique. Frédérique et Mado vous proposent ce mois-ci “Fête des mères”. Attention, pour une fois les mamans ne seront pas les bienvenues mais c’est pour la bonne cause ! Pour les plus jeunes, venez avec papa, mamie, papi, tatie, tonton, ….

Tout public dès 5 ans / Sur inscription.

+33 5 58 71 39 80

