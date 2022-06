Atelier créatif enfant Villé, 15 juillet 2022, Villé.

Atelier créatif enfant Villé

2022-07-15 – 2022-07-15

Villé 67220 Villé Bas-Rhin

EUR L’idée de cet atelier est de faire découvrir aux enfants ce qu’est un FabLab ainsi que la multitude de choses que l’on peut créer à partir des machines et outils présents. L’atelier se concentre principalement sur une réalisation ayant comme support la découpeuse laser. L’objet en question est pré-dessiné et prédécoupé pour eux mais ils peuvent voir le processus de découpe et prendre part à l’assemblage et la customisation de l’objet.

+33 3 88 57 11 69

Villé

