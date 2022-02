Atelier Créatif enfant – Musée de Millau Grands Causses Millau Millau, 25 février 2022, MillauMillau.

Pour les 6-12 ans

Sur réservation

Tarif : 6.50 €

10h-12h

Vendredi 25 février – Dinos & co

Direction il y a 180 millions d’années : une nature luxuriante et une mer d’azur vous attendent avec leurs animaux fascinants. Les fossiles de dinosaures et autres reptiles marins n’auront plus de secrets pour les apprentis paléontologues.

Vendredi 4 mars – Petit gantier

Promenade parmi les gants de haute couture pour ensuite laisser libre cours à ses envies et créer un gant unique. Cuirs de toutes les couleurs, rubans, boutons, strass, perles et autres : rien n’est trop beau !

Vendredi 29 avril – Jeux paléo

Pour découvrir le musée et la collection paléontologie en s’amusant !

Vendredi 6 mai – Les bijoux d’Emma

Emma CALVÉ, la célèbre cantatrice, portait de somptueux accessoires. La découverte de ses bijoux donnera à chacun l’inspiration pour réaliser sa propre création.

Pendant les vacances scolaires, les enfants de 6 à 12 ans peuvent participer à des visites créatives pour (re)découvrir le musée et ses collections ou l’exposition du moment, s’en inspirer et créer des oeuvres originales !

