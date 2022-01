Atelier créatif enfant – Création de baguettes magiques Espace Grand Rue Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Roubaix

Atelier créatif enfant – Création de baguettes magiques

Espace Grand Rue, le samedi 12 février à 14:00

Espace Grand Rue, le samedi 12 février à 14:00

Prépare ta rentrée à Poudlard avec classe en participant à cet atelier Akiha Pop pour confectionner ta propre baguette magique ! Apprends tous les sorts et deviens le meilleur sorcier. Une fois ta baguette créée, profite d’un goûter fait maison, c’est-à-dire d’une boisson ainsi que d’une part de gâteau, par La Troisième Place ! Inscriptions effectuées chez Akiha Pop, 8€ de participation par enfant. (Comprenant toutes les fournitures pour la création de la baguette, l’animation ainsi que le goûter). _Pass sanitaire obligatoire_ _Accompagnant obligatoire_ _Dès 6 ans._

8€ par enfant (goûter et création baguette)

Atelier créatif enfant – après-midi goûter et création de baguettes magiques ! Espace Grand Rue 21 bis Grand’Rue Roubaix Roubaix Centre Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-12T14:00:00 2022-02-12T15:30:00

