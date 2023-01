Atelier créatif en noir et blanc La Crèche La Crèche Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres

La Crèche

Atelier créatif en noir et blanc La Crèche, 8 avril 2023, La Crèche . Atelier créatif en noir et blanc Médiathèque Aqua-Libirs rue des martyrs de la libération La Crèche Deux-Sèvres rue des martyrs de la libération Médiathèque Aqua-Libirs

2023-04-08 10:30:00 – 2023-04-08

rue des martyrs de la libération Médiathèque Aqua-Libirs

La Crèche

Deux-Sèvres Viens décorer des animaux de la savane en noir et blanc, avec des gommettes ou tes propres motifs. À partir de 5 ans

Sur inscription Viens décorer des animaux de la savane en noir et blanc, avec des gommettes ou tes propres motifs. À partir de 5 ans

Sur inscription Tous droits réservés

rue des martyrs de la libération Médiathèque Aqua-Libirs La Crèche

dernière mise à jour : 2023-01-18 par

Détails Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres, La Crèche Autres Lieu La Crèche Adresse La Crèche Deux-Sèvres rue des martyrs de la libération Médiathèque Aqua-Libirs Ville La Crèche lieuville rue des martyrs de la libération Médiathèque Aqua-Libirs La Crèche Departement Deux-Sèvres

La Crèche La Crèche Deux-Sèvres https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-creche/

Atelier créatif en noir et blanc La Crèche 2023-04-08 was last modified: by Atelier créatif en noir et blanc La Crèche La Crèche 8 avril 2023 Deux-Sèvres La Crèche Médiathèque Aqua-Libirs rue des martyrs de la libération La Crèche Deux-Sèvres

La Crèche Deux-Sèvres