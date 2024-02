Atelier créatif en famille « Toys story » Musée des Ursulines Mâcon, samedi 23 mars 2024.

Choisissez un jouet ou un objet dans une œuvre du parcours permanent avant de lui donner vie par une réalisation plastique et d’inventer son histoire. Pour profiter des collections et passer un agréable moment en famille, le musée propose des rendez-vous ludiques, ateliers créatifs et stages,

Sur réservation.

Dès 5 ans, enfants accompagnés d’au moins un adulte.

Public familles / Durée 1h

En partenariat avec Le Théâtre Scène nationale de Mâcon, autour du spectacle Casse-Noisette (27 mars) 4.5 4.5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 10:30:00

fin : 2024-03-23 11:30:00

Musée des Ursulines 5 rue de la préfecture

Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

