Paris Atelier créatif en famille « Portrait imprimé » Institut Giacometti Paris, 8 octobre 2023, Paris. Du samedi 07 octobre 2023 au dimanche 14 janvier 2024 :

mercredi, vendredi, dimanche

de 15h00 à 17h00

.Tout public. A partir de 5 ans. Jusqu’à 10 ans. payant

« Portrait imprimé » : nouvel atelier créatif en famille autour de l’exposition « Le nez » ! Graveurs en herbe à l’Institut Recréer, réinventer, retracer, raconter… Une initiation à la gravure pour toute la famille ! Au cours de ce moment de partage entre petits et grands, les participants sont invités à découvrir la linogravure par étapes. Dessin, report sur une plaque, gravure, impression… En fin d’atelier, on obtient une plaque de lino qui permet de reproduire son portrait à l’infini… ou presque ! Cet atelier a lieu pendant toute la durée de l’exposition « Le nez », à visiter jusqu’au 14 janvier : Au minimum un adulte et un enfant âgé de 5 à 10 ans. La visite en famille de l’exposition suit l’expérience en atelier. Durée : 2h (Atelier + visite de l’exposition) Dimanche de 15h à 17h (hors vacances scolaires de la zone C) Mercredi, vendredi et dimanche de 15h à 17h pendant les vacances scolaires de la zone C. Institut Giacometti 5-9 rue Victor Schoelcher 75014 Paris Contact : https://giaco.shop.secutix.com/selection/timeslotpass?productId=10229129490408 https://www.facebook.com/FondationGiacomettiParis https://www.facebook.com/FondationGiacomettiParis https://giaco.shop.secutix.com/selection/timeslotpass?productId=10229129490408

