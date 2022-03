Atelier créatif en famille “La couleur de l’ombre” Mâcon, 12 mars 2022, Mâcon.

Atelier créatif en famille “La couleur de l’ombre” Musée des Ursulines de Mâcon 5 Rue de la Préfecture Mâcon

2022-03-12 – 2022-03-12 Musée des Ursulines de Mâcon 5 Rue de la Préfecture

Mâcon Saône-et-Loire

2.5 7 EUR Jouez avec la lumière et les ombres portées dans une création plastique inspirée des maîtres du 19e siècle. Pour profiter des collections et passer un agréable moment en famille, le musée propose des rendez-vous ludiques, ateliers créatifs et stages, à partager entre petits et grands.

En partenariat avec Le Théâtre – Scène nationale de Mâcon, autour du spectacle Les Ombres portées (mardi 8 mars à 20h30)

Dès 5 ans, enfants accompagnés d’au moins un adulte

Public : familles / Durée : 1h.

+33 3 85 39 90 38

