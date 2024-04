Atelier créatif en famille « La bonne humeur » Musée des Ursulines de Mâcon Mâcon, samedi 6 avril 2024.

Atelier créatif en famille « La bonne humeur » Musée des Ursulines de Mâcon Mâcon Saône-et-Loire

Jouez aux apprentis apothicaires pour réaliser votre propre potion dans le cadre de la journée mondiale de la santé.

Pour profiter des collections et passer un agréable moment en famille, le musée propose des rendez-vous ludiques, ateliers créatifs et stages, à partager entre petits et grands.

Dès 8 ans, enfants accompagnés d’au moins un adulte. Public famille. Durée 1h 7.5 7.5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 10:30:00

fin : 2024-04-06 11:30:00

Musée des Ursulines de Mâcon 5 Rue de la Préfecture

Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté musee.ursulines@ville-macon.fr

