Atelier créatif en famille « Face à face: de la sculpture à l’image animée » Institut Giacometti Paris, dimanche 28 janvier 2024.

Du dimanche 28 janvier 2024 au dimanche 24 mars 2024 :

mercredi, vendredi, dimanche

de 15h00 à 17h00

.Tout public. A partir de 5 ans. Jusqu’à 10 ans. payant

« Face à face: de la sculpture à l’image animée » : nouvel atelier créatif en famille autour de l’exposition « Alberto Giacometti / Ali Cherri: ENVISAGEMENT » !

Au cours de ce moment de partage entre petits et grands, les participants sont invités à créer diverses figures, sculptées dans l’argile en ronde-bosse ou en bas-relief, ou gravées sur une plaque peinte.

Tous mettent en scène un face à face de sculptures qu’ils filment ou photographient laissant ainsi place à la relation entre l’objet sculpté et son image.

Cet atelier a lieu pendant toute la durée de l’exposition « Alberto Giacometti / Ali Cherri: ENVISAGEMENT », à visiter jusqu’au 24 mars.

Au minimum un adulte et un enfant âgé de 5 à 10 ans. La visite en famille de l’exposition suit l’expérience en atelier.

« Face à face de la sculpture à l’image animée »

Durée : 2h (Atelier + visite de l’exposition)

En famille (parents et enfants de 5 à 10 ans)

Les dimanches de 15h à 17h (hors vacances scolaires de la Zone C)

Mercredis, vendredis et dimanches de 15h à 17h (Vacances d’hiver de la zone C du 10 au 25 février 2024)

15 € par participant

Les ateliers pour enfants et en famille de l’Institut Giacometti encouragent le geste et le plaisir de faire. Animés par les médiateurs et médiatrices de l’Institut Giacometti, ces ateliers de pratiques artistiques encouragent l’expérience sensorielle et la découverte des techniques plastiques. Ils accompagnent le regard des enfants et des familles invités après l’atelier à découvrir aux côtés de l’équipe de médiation, les œuvres de l’exposition et l’atelier d’Alberto Giacometti.

Institut Giacometti 5-9 rue Victor Schoelcher 75014 Paris

© Fondation Giacometti