Atelier créatif en famille : En soie Mâcon, 20 novembre 2021, Mâcon.

Atelier créatif en famille : En soie Musée des Ursulines de Mâcon 5 Rue de la Préfecture Mâcon

2021-11-20 10:30:00 – 2021-11-20 11:30:00 Musée des Ursulines de Mâcon 5 Rue de la Préfecture

Mâcon Saône-et-Loire

2.5 7 EUR Tentez l’expérience de la peinture sur soie et réalisez une nature morte à partir d’objets du quotidien à la manière de Mai-Thu. Pour profiter des collections et passer un agréable moment en famille, le musée propose des rendez-vous ludiques, ateliers créatifs et stages, à partager entre petits et grands.

Public : familles. Dès 5 ans, enfants accompagnés d’au moins un adulte.

Durée : 1 h

Nombre de places limité. Réservation obligatoire.

+33 3 85 39 90 38 https://www.billetweb.fr/atelier-creatif-en-famille-en-soie

