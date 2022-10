Atelier créatif en famille « Du pain et des jeux » Mâcon Mâcon Catégories d’évènement: Mâcon

Sane-et-Loire EUR 0 0 Combinez les formes simples du spectacle « Tout est chamboulé » pour créer une composition plastique sur un thème cher aux Romains : les jeux du cirque et les gladiateurs ! Tangram, mosaïque de papier, création d’accessoires de théâtre, les activités proposées s’adaptent à l’âge des participants et à leurs parents.

Publics : familles, enfants dès 3 ans / Durée : 20 min.

En partenariat avec le Théâtre – Scène nationale de Mâcon. RDV sur place. Accès libre +33 3 85 39 90 38 https://www.macon.fr/vivre-et-bouger-a-macon/culture/musee-des-ursulines Théâtre, Scène nationale de Mâcon Val de Saône 1511 avenue Charles de Gaulle Mâcon

