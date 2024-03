Atelier créatif en famille Couvent des Jacobins Toulouse, jeudi 11 avril 2024.

Atelier créatif en famille Découvrez les animaux et créatures fantastiques du Moyen Âge présents dans les chapiteaux du cloître, les manuscrits et les décors civils. 11 et 18 avril Couvent des Jacobins

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-11T10:30:00+02:00 – 2024-04-11T12:00:00+02:00

Fin : 2024-04-18T10:30:00+02:00 – 2024-04-18T12:00:00+02:00

« Les petits monstres », un atelier créatif à partager en famille

Découvrez les animaux et créatures fantastiques du Moyen Âge présents dans les chapiteaux du cloître, les manuscrits et les décors civils. Promenez-vous et profitez d’un conte, puis rejoignez notre atelier Découverte pour réaliser votre propre petit monstre.

Flâner dans les différents espaces du couvent

Visiter le cloître des Jacobins et ses salles attenantes, arpentez les couloirs aux arcades et laissez-vous emporter par la magie du lieu à travers une histoire qui vous sera contée. Pour clôturer cette parenthèse historique, laissez libre court à votre imagination lors de l’atelier manuel et inventez des petits monstres en familles.

De la fantaisie pour donner vie à vos créatures

Sublimez un papier ordinaire avec vos idées les plus folles. Utilisez les matériaux mis à votre disposition et inventez des petits monstres hybrides à travers des formes à coller et en ajoutant des plumes, des poils et bien plus encore.

Repartez avec votre création et n’hésitez pas à la partager sur nos réseaux !

#petitsmonstresjacobins

Rappels pratiques

Réservation obligatoire sur l’une des deux dates disponibles :

Dates : jeudis 11 et 18 avril 2024

Horaire : 10h30

Durée : 1h30

IMPORTANT : 1 adulte accompagnant par enfant

Tarif : billet d’entrée + billet atelier à 3€

Le billet d’entrée (à prendre séparemment) vous donne accès au monument et à l’exposition temporaire « Cathares ». Toulouse dans la croisade.

Couvent des Jacobins Place des Jacobins, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 61 22 23 82 https://www.jacobins.toulouse.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.couvent-jacobins.toulouse.fr/selection/timeslotpass?productId=10229193483750 »}] [{« link »: « https://billetterie.couvent-jacobins.toulouse.fr/selection/timeslotpass?productId=10229166976671 »}, {« link »: « https://billetterie.couvent-jacobins.toulouse.fr/selection/timeslotpass?productId=10229193483750 »}] Monument iconique de Toulouse, le Couvent des Jacobins accueille différents événements culturels tout au long de l’année : des concerts, des festivals dans le cloître et des expositions dans l’ancien réfectoire du couvent. Métro : ligne A – station Capitole

sortie culturelle visiter Toulouse