Atelier créatif en famille – Carnaval Café Cantine Villeneuve-sur-Lot Catégories d’Évènement: Lot-et-Garonne

Villeneuve-sur-Lot

Atelier créatif en famille – Carnaval Café Cantine, 1 mars 2023, Villeneuve-sur-Lot . Atelier créatif en famille – Carnaval 3 Rue de la Convention Café Cantine Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne Café Cantine 3 Rue de la Convention

2023-03-01 – 2023-03-01

Café Cantine 3 Rue de la Convention

Villeneuve-sur-Lot

Lot-et-Garonne Venez préparer des créations pour le carnaval.

Réservation conseillée. Venez préparer des créations pour le carnaval.

Réservation conseillée. +33 6 79 66 95 30 Café Cantine Café Cantine

Café Cantine 3 Rue de la Convention Villeneuve-sur-Lot

dernière mise à jour : 2023-02-28 par

Détails Catégories d’Évènement: Lot-et-Garonne, Villeneuve-sur-Lot Autres Lieu Villeneuve-sur-Lot Adresse Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne Café Cantine 3 Rue de la Convention Ville Villeneuve-sur-Lot Departement Lot-et-Garonne Lieu Ville Café Cantine 3 Rue de la Convention Villeneuve-sur-Lot

Atelier créatif en famille – Carnaval Café Cantine 2023-03-01 was last modified: by Atelier créatif en famille – Carnaval Café Cantine Villeneuve-sur-Lot 1 mars 2023 3 rue de la Convention Café Cantine Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne Café Cantine Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne