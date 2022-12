Atelier créatif en famille « Bons baisers du Mâconnais » Mâcon Mâcon Catégories d’évènement: Mâcon

Saône-et-Loire

Atelier créatif en famille « Bons baisers du Mâconnais » Mâcon, 17 décembre 2022, Mâcon. Atelier créatif en famille « Bons baisers du Mâconnais »

5 Rue de la Préfecture Musée des Ursulines de Mâcon Mâcon Saône-et-Loire Musée des Ursulines de Mâcon 5 Rue de la Préfecture

2022-12-17 – 2022-12-17

Musée des Ursulines de Mâcon 5 Rue de la Préfecture

Mâcon

Saône-et-Loire 5.5 5.5 EUR Une nouvelle année approche… Prenez de l’avance et réalisez des cartes de vœux pop-up originales à partir de paysages du Mâconnais ! Pour profiter des collections et passer un agréable moment en famille, le musée propose des rendez-vous ludiques, ateliers créatifs et stages, à partager entre petits et grands.

Dès 5 ans, enfants accompagnés d’au moins un adulte.

Public : familles / Durée : 1h.

Nombre de places limité, sur inscription. musee.ursulines@ville-macon.fr +33 3 85 39 90 38 Musée des Ursulines de Mâcon 5 Rue de la Préfecture Mâcon

dernière mise à jour : 2022-11-25 par

Détails Catégories d’évènement: Mâcon, Saône-et-Loire Autres Lieu Mâcon Adresse Mâcon Saône-et-Loire Musée des Ursulines de Mâcon 5 Rue de la Préfecture Ville Mâcon lieuville Musée des Ursulines de Mâcon 5 Rue de la Préfecture Mâcon Departement Saône-et-Loire

Mâcon Mâcon Saône-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/macon/

Atelier créatif en famille « Bons baisers du Mâconnais » Mâcon 2022-12-17 was last modified: by Atelier créatif en famille « Bons baisers du Mâconnais » Mâcon Mâcon 17 décembre 2022 5 Rue de la Préfecture Musée des Ursulines de Mâcon Mâcon Saône-et-Loire Maçon Saône-et-Loire

Mâcon Saône-et-Loire