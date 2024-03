Atelier créatif en bibliothèque Médiathèque de Lille-sud Lille, samedi 16 mars 2024.

Atelier créatif en bibliothèque Une lecture partagée + un atelier créatif = un temps heureux à la médiathèque ! 16 et 23 mars Médiathèque de Lille-sud Entrée libre

Début : 2024-03-16T14:00:00+01:00 – 2024-03-16T16:00:00+01:00

Fin : 2024-03-23T14:00:00+01:00 – 2024-03-23T16:00:00+01:00

C’est le Printemps des poètes !

Profitez d’une après-midi autour du thème 2024 de cet évènement national, la grâce. Au programme de cette matinée ouverte à tous, petits et grands : de la lecture, de la musique et du dessin. Vivez un moment artistique animé par l’association “Du Vent dans les mots” et tous ses partenaires.

Médiathèque de Lille-sud 11 rue de l’Asie Lille 59000 Lille-Sud Nord Hauts-de-France

