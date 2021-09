Atelier créatif éco responsable Sorde-l’Abbaye, 13 octobre 2021, Sorde-l'Abbaye.

Atelier créatif éco responsable 2021-10-13 14:30:00 – 2021-10-13 16:30:00 Abbaye Saint-Jean de Sorde 232 place de l’Eglise

Sorde-l’Abbaye Landes

EUR Participez à un atelier de fabrication de nichoirs et mangeoires pour les oiseaux et autres petites bêtes des jardins et repartez avec vos réalisations à installer dans votre jardin. En présence d’une animatrice.

Tout public / À partir de 8 ans.

Réservation obligatoire.Places limitées.

Vous souhaitez que votre enfant participe à une activité culturelle organisée par l’abbaye Saint-Jean de Sorde ?

Une autorisation parentale est nécessaire.

Téléchargez le formulaire : https://www.abbaye-sorde.fr/pratique/contacts-et-autorisations.html

+33 5 58 73 09 62

Francine Pozzar

dernière mise à jour : 2021-09-20 par