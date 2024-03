Atelier créatif du gribouillage au Zentangle Bibliothèque municipale Narrosse, samedi 13 avril 2024.

Atelier créatif du gribouillage au Zentangle Bibliothèque municipale Narrosse Landes

Le Zentangle est une méthode de dessin facile, relaxante et amusante qui aide à ralentir, lâcher-prise et développer la créativité. Libérez votre spontanéité en traçant des traits sans réfléchir. Et, qui sait, peut-être des images apparaîtront-elles ? Dès 4 ans, sur inscription à la bibliothèque

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 10:15:00

fin : 2024-04-13 11:30:00

Bibliothèque municipale 124 rue des écoles

Narrosse 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine communication@mairie-narrosse.fr

