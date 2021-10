Toulouse Archives départementales de la Haute-Garonne Haute-Garonne, Toulouse ATELIER CRÉATIF – « D’or et de Couleurs » (enluminure) Archives départementales de la Haute-Garonne Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Pratiquée depuis le Moyen Âge, l’enluminure est un art subtil aux charmes particuliers : la touche du pinceau sur un parchemin, la pose délicate de la feuille d’or, la préparation des couleurs, leurs transparences. L’atelier vous permettra de composer une initiale enluminée (lettrine) et d’en aborder les différentes étapes de création. Pour débuter, pas de compétences particulières en dessin ou en peinture, seulement un peu de patience pour réussir… Animation : Aline Bonafoux, artiste enlumineur. // INFOS PRATIQUES \\ ———————– * **Quand ?** Mercredi 16 février 2022, 14h-17h. * **Pour qui ?** Adultes. * **Où ?** Archives départementales de la Haute-Garonne, 11 boulevard Griffoul-Dorval – 31400 TOULOUSE. * **Comment réserver ?** [https://formulaires.services.haute-garonne.fr/archives-departementales/inscription-activites-culturelles/](https://formulaires.services.haute-garonne.fr/archives-departementales/inscription-activites-culturelles/) * **Comment venir ?** Parking gratuit au 14, boulevard Griffoul-Dorval. Lignes d’autobus : 27 (arrêt Archives départementales) ou 10 (arrêt Trois Fours). Station Vélôtoulouse : station 98, 80 allées des Demoiselles. Métro : station François Verdier (20mn à pied). Gratuit. Réservation obligatoire. **Les activités culturelles des Archives départementales de la Haute-Garonne se dérouleront dans le respect des conditions sanitaires en vigueur :** – Port du masque obligatoire dès 11 ans. – Distanciation physique lors des déplacements. – Gel hydro alcoolique mis à disposition. – Présentation obligatoire du Pass sanitaire à l’entrée pour toutes personnes à partir de 12 ans. **Pour plus d’informations :** 05 34 32 50 00 – Courriel : [archives.action.culturelle@cd31.fr](mailto:archives.action.culturelle@cd31.fr)

Vous avez toujours voulu découvrir l’enluminure ? Cet atelier d’initiation vous permettra d’en découvrir les bases, accompagné par une professionnelle. Archives départementales de la Haute-Garonne 11 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse Toulouse Haute-Garonne

