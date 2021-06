Loos La Fileuse Loos, Nord Atelier créatif : Dessine ton blason ! La Fileuse Loos Catégories d’évènement: Loos

le samedi 18 septembre à La Fileuse

En observant celui de la ville de Loos, découvre ce qu’est un blason, puis imagine et dessine le tien !

Sans réservation

En observant celui de la ville de Loos, découvre ce qu'est un blason, puis imagine et dessine le tien !

La Fileuse
81 rue du Maréchal Foch
59120 Loos
Loos
Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T16:00:00

