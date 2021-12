Oullins Médiathèque municipale d'Oullins - La Mémo Métropole de Lyon, Oullins Atelier créatif : « Des mots doux » Médiathèque municipale d’Oullins – La Mémo Oullins Catégories d’évènement: Métropole de Lyon

Oullins

Atelier créatif : « Des mots doux » Médiathèque municipale d’Oullins – La Mémo, 22 janvier 2022, Oullins. Atelier créatif : « Des mots doux »

Médiathèque municipale d’Oullins – La Mémo, le samedi 22 janvier 2022 à 18:00

Vous pourrez le ranger dans une boîte à décorer ou en faire un marque-page à cacher dans la Mémo, l’offrir en cadeau… ou l’emmener avec vous, comme il vous plaira. Les livres sont remplis de mots doux. Il suffit de les découper, les assembler pour inventer le plus beau des poèmes, le vôtre. Médiathèque municipale d’Oullins – La Mémo 8 rue de la République 69600 Oullins Oullins Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T18:00:00 2022-01-22T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Métropole de Lyon, Oullins Autres Lieu Médiathèque municipale d'Oullins - La Mémo Adresse 8 rue de la République 69600 Oullins Ville Oullins lieuville Médiathèque municipale d'Oullins - La Mémo Oullins