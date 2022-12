Atelier créatif décoration de Noël Plouër-sur-Rance Plouër-sur-Rance Plouër-sur-Rance Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Plouër-sur-Rance

Atelier créatif décoration de Noël Plouër-sur-Rance, 21 décembre 2022, Plouër-sur-Rance Plouër-sur-Rance. Atelier créatif décoration de Noël Médiathèque Le Champ des Mots Rue de la poste Plouër-sur-Rance Côtes-d’Armor Rue de la poste Médiathèque Le Champ des Mots

2022-12-21 – 2022-12-21

Rue de la poste Médiathèque Le Champ des Mots

Plouër-sur-Rance

Côtes-d’Armor Plouër-sur-Rance Créez votre suspension de Noël à base de feuillages et origamis. Sur réservation – Tout public à partir de 8 ans mediatheque@mairie-plouer-sur-rance.fr +33 2 96 80 93 20 Rue de la poste Médiathèque Le Champ des Mots Plouër-sur-Rance

dernière mise à jour : 2022-12-16 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Plouër-sur-Rance Autres Lieu Plouër-sur-Rance Adresse Plouër-sur-Rance Côtes-d'Armor Rue de la poste Médiathèque Le Champ des Mots Ville Plouër-sur-Rance Plouër-sur-Rance lieuville Rue de la poste Médiathèque Le Champ des Mots Plouër-sur-Rance Departement Côtes-d'Armor

Atelier créatif décoration de Noël Plouër-sur-Rance 2022-12-21 was last modified: by Atelier créatif décoration de Noël Plouër-sur-Rance Plouër-sur-Rance 21 décembre 2022 Côtes-d’Armor Médiathèque Le Champ des Mots Rue de la poste Plouër-sur-Rance Côtes-d'Armor Plouër-sur-Rance Côtes-d'Armor plouër sur rance

Plouër-sur-Rance Plouër-sur-Rance Côtes-d'Armor