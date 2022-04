Atelier créatif “Déco en papier” Salies-de-Béarn Salies-de-Béarn Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques

Atelier créatif “Déco en papier” Salies-de-Béarn, 26 mai 2022, Salies-de-Béarn. Atelier créatif “Déco en papier” Créativythé 10 rue Elysée Coustère Salies-de-Béarn

2022-05-26 15:30:00 – 2022-05-26 17:30:00 Créativythé 10 rue Elysée Coustère

Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques EUR 20 20 Venez fabriquer de magnifiques fleurs décoratives avec Patricia.

Pensez à vous inscrire. L’atelier n’aura lieu qu’en présence d’au moins 2 inscrits.

+33 6 10 48 21 69

Pensez à vous inscrire. L’atelier n’aura lieu qu’en présence d’au moins 2 inscrits.

Créativythé 10 rue Elysée Coustère Salies-de-Béarn

