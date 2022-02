Atelier créatif de Pâques Habas Habas Catégories d’évènement: Habas

Landes

Atelier créatif de Pâques Habas, 13 avril 2022, Habas. Atelier créatif de Pâques Médiathèque de Habas 171 rue centrale Habas

2022-04-13 14:30:00 – 2022-04-13 16:30:00 Médiathèque de Habas 171 rue centrale

Venez avec vos petites mains à la médiathèque ! À partir de 6 ans. Gratuit, réservation conseillée, dans la limite des places disponibles.

Médiathèque de Habas 171 rue centrale Habas

