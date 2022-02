ATELIER CREATIF DE PAQUES Coulobres Coulobres Catégories d’évènement: Coulobres

Hérault

ATELIER CREATIF DE PAQUES Coulobres, 13 avril 2022, Coulobres. ATELIER CREATIF DE PAQUES Coulobres

2022-04-13 10:00:00 10:00:00 – 2022-04-13 11:30:00 11:30:00

Coulobres Hérault Coulobres La médiathèque vous invite à confectionner vos oeufs de Pâques.

La médiathèque vous invite à confectionner vos oeufs de Pâques.

Ouvert à tous, sur inscription. Jauge de 10 personnes maximum.

mediatheque@coulobres.fr +33 4 67 39 03 79

Ouvert à tous, sur inscription. Jauge de 10 personnes maximum. nlc deco

Coulobres

