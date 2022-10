Atelier créatif de Noël Saint-Jean-de-Losne Saint-Jean-de-Losne Catégories d’évènement: Cte-d'Or

2022-11-30 14:30:00 – 2022-11-30 17:00:00

Cte-d’Or Saint-Jean-de-Losne EUR 35 Le temps d’un atelier, Miranda vous apprendra comment vous pouvez faire un Noël plus économique et respectueux de la planète. Vous repartirez avec toutes vos créations et les matériaux pour les reproduire en famille à la maison. L’atelier se termine par le partage de biscuits autour d’une boisson. contact@saone-tourisme.fr +33 3 80 37 15 70 Quai Lafayette Office de tourisme – Esplanade des itinérances Saint-Jean-de-Losne

