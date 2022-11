Atelier créatif de Noël pour enfants Bischwiller

Atelier créatif de Noël pour enfants Bischwiller, 3 décembre 2022, . Atelier créatif de Noël pour enfants

Bischwiller Bas-Rhin

2022-12-03 – 2022-12-03 Bischwiller

Bas-Rhin Bischwiller Au cœur du village de Noël de Bischwiller, la Ville propose aux jeunes de 4 à 12 ans, un atelier de création de décorations de Noël à suspendre au sapin (boules, bonhommes, chaussettes). Le matériel de confection est mis à disposition par la Ville.

L'atelier est ouvert dans la limite des places disponibles.
+33 3 88 53 71 54

