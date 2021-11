Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin, Manche Atelier créatif de Jacques Prévert Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin Catégories d’évènement: Cherbourg-en-Cotentin

Manche

Atelier créatif de Jacques Prévert Cherbourg-en-Cotentin, 20 novembre 2021, Cherbourg-en-Cotentin. Atelier créatif de Jacques Prévert Centre culturel Le Quasar Bibliothèque Jacques Prévert Cherbourg-en-Cotentin

2021-11-20 14:30:00 14:30:00 – 2021-11-20 16:30:00 16:30:00 Centre culturel Le Quasar Bibliothèque Jacques Prévert

Cherbourg-en-Cotentin Manche De 7 à 10 ans, fabrication de marque-pages autour de l’art Océanien.

Catégories d'évènement: Cherbourg-en-Cotentin, Manche Lieu Cherbourg-en-Cotentin Adresse Centre culturel Le Quasar Bibliothèque Jacques Prévert