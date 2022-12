Atelier créatif de décorations de Noël en bois Salles Salles OT Val de l'Eyre Salles Catégories d’évènement: Gironde

Salles

Atelier créatif de décorations de Noël en bois Salles, 21 décembre 2022, Salles OT Val de l'Eyre Salles. Atelier créatif de décorations de Noël en bois 4 Allée du Champ de Foire Office de tourisme du Val de l’Eyre Salles Gironde Office de tourisme du Val de l’Eyre 4 Allée du Champ de Foire

2022-12-21 – 2022-12-21

Office de tourisme du Val de l’Eyre 4 Allée du Champ de Foire

Salles

Gironde Salles EUR 10 Après avoir posé vos guirlandes sur le sapin, pensez aussi à apporter votre touche unique et personnalisée ! L’association L’outil en main de Salles vous guidera pour confectionner de jolies décorations en bois.

Inscription: tourisme@valdeleyre.fr, à partir de 6 ans.

Tarif : 10€ Après avoir posé vos guirlandes sur le sapin, pensez aussi à apporter votre touche unique et personnalisée ! L’association L’outil en main de Salles vous guidera pour confectionner de jolies décorations en bois.

Inscription: tourisme@valdeleyre.fr, à partir de 6 ans.

Tarif : 10€ +33 5 56 88 30 11 Office de tourisme Office de tourisme du Val de l’Eyre 4 Allée du Champ de Foire Salles

dernière mise à jour : 2022-12-15 par OT Val de l’Eyre

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Salles Autres Lieu Salles Adresse Salles Gironde OT Val de l'Eyre Office de tourisme du Val de l'Eyre 4 Allée du Champ de Foire Ville Salles OT Val de l'Eyre Salles lieuville Office de tourisme du Val de l'Eyre 4 Allée du Champ de Foire Salles Departement Gironde

Salles Salles OT Val de l'Eyre Salles Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/salles-ot-val-de-leyre-salles/

Atelier créatif de décorations de Noël en bois Salles 2022-12-21 was last modified: by Atelier créatif de décorations de Noël en bois Salles Salles 21 décembre 2022 4 Allée du Champ de Foire Office de tourisme du Val de l'Eyre Salles Gironde OT Val de l'Eyre Salles Gironde Gironde Salles

Salles OT Val de l'Eyre Salles Gironde