2022-12-02 10:00:00 – 2022-10-27 12:00:00

Loiret Au programme : un atelier bracelet de perles, mixte, sur le thème d’Halloween ! Rendez-vous à l’accueil de l’Office de Tourisme, Centre Anne de Beaujeu place Jean Jaurès, dix minutes avant.

Vous participez à l’atelier avec votre enfant, et repartez bien sûr avec vos créations ! Une créatrice locale passionnée vous reçoit à l’Office de Tourisme, pour un atelier parents-enfant ou grands-parents – enfants, avec une thématique automnale. Plaisir et complicité garantis ! info@gien-tourisme.fr +33 2 38 67 25 28 https://www.gien-tourisme.fr/ Office de Tourisme de Gien

