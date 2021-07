ATELIER CREATIF DANS LA NATURE À VAULANDRY Baugé-en-Anjou, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Baugé-en-Anjou.

ATELIER CREATIF DANS LA NATURE À VAULANDRY 2021-07-10 – 2021-07-10 place de l’église Vaulandry

Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire

Après la récolte d’élements naturels sur le site, chacun pourra réaliser une œuvre éphémère et la prendre en photo. Laisser s’exprimer votre créativité au cours de cet atelier !

En famille – à partir de 8 ans

Prévoir chaussures de marche et vêtements adaptés à la météo

Renseignements et inscription auprès de la mairie de Baugé en Anjou au 02 41 84 12 12

dernière mise à jour : 2021-06-21 par