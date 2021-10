Saint-Gaudens Archives départementales de la Haute-Garonne - Antenne du Comminges Haute-Garonne, Saint-Gaudens ATELIER CRÉATIF – « Damoiselles Et Chevaliers » [JEUNE PUBLIC, ST-GAUDENS] Archives départementales de la Haute-Garonne – Antenne du Comminges Saint-Gaudens Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Avant d’être anoblis, les enfants fabriqueront leur blason personnel, à coudre sur un déguisement royal prévu pour eux. Durant cet atelier ludique et créatif, les enfants découvriront l’univers des blasons (codes, symboles, composition, signification des couleurs). Puis ce sera à eux de jouer ! Ils pourront imaginer leur propre blason, choisir la forme et les motifs. L’objectif ? Que ce blason les représente : qualités, passions, sports, etc. Les enfants seront accompagnés pas à pas pour apprendre quelques gestes de couture afin de fixer leurs blasons sur leur tunique de damoiselle ou de chevalier. Animation : Margot Clémente, « En couture Simone ». // INFOS PRATIQUES \\ ———————– * **Quand ?** Mardi 22 février 2022, 14h-17h. * **Pour qui ?** Enfants à partir de 8 ans. * **Où ?** Antenne du Comminges. Espace Pégot – 31800 Saint-Gaudens. Parking GRATUIT Jean Pégot. * **Comment réserver ?** [https://formulaires.services.haute-garonne.fr/archives-departementales/inscription-activites-culturelles/](https://formulaires.services.haute-garonne.fr/archives-departementales/inscription-activites-culturelles/) Gratuit. Réservation obligatoire. **Les activités culturelles des Archives départementales de la Haute-Garonne se dérouleront dans le respect des conditions sanitaires en vigueur :** – Port du masque obligatoire dès 11 ans. – Distanciation physique lors des déplacements. – Gel hydro alcoolique mis à disposition. – Présentation obligatoire du Pass sanitaire à l’entrée pour toutes personnes à partir de 12 ans. **Pour plus d’informations :** 05 34 32 50 90. Courriel : [antenne.archives@cd31.fr](mailto:antenne.archives@cd31.fr)

Pour les vacances d'hiver, l'antenne des Archives à Saint-Gaudens a sorti sa machine à voyager dans le temps. Direction le Moyen Âge pour une cérémonie d'adoubement spéciale !

