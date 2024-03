Atelier créatif – Création d’une Mosaïque à Marseille Bouches-du-Rhône Marseille, lundi 25 mars 2024.

Atelier de création chez un Artisan local mosaïste professionnelle, fabriquez un objet unique et apprenez les techniques de base de la mosaïque. 25 mars – 24 décembre 1

Atelier créatif – Mosaïque

Les lundis à 18h et mardis et jeudis à 14h

Une activité créative et originale au cœur de Marseille dans le quartier du Panier. Avec cet atelier créatif, vous serez initier à la mosaïque moderne ou romaine et apprendrez les techniques de base de la mosaïque.

Toutes les informations sur cet atelier mosaïque ICI

