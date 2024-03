Atelier créatif Création d’un meuble en carton Rue du colonel Théodore Fieschi Vernon, lundi 22 avril 2024.

Atelier créatif Création d’un meuble en carton Rue du colonel Théodore Fieschi Vernon Eure

Lundi

LUNDI 22 & MARDI 23 AVRIL (stage de 2 jours)

de 10h à 13h & 14h à 17h

Depuis 2003, Valérie PAGESY créée des objets et des meubles en carton. Aujourd’hui elle réalise des tableaux en pièces uniques, composés principalement de dentelle de carton.

Venez créer avec Valérie votre propre meuble en carton brut (non décoré), que vous pourrez rapporter & décorer chez vous. Pour cela, vous êtes invités sur 2 jours consécutifs, à la Manufacture des Capucins, entre 10h et 13h & entre 14h et 17h.

Vous souhaitez vous restaurer sur place le midi ? C’est possible, grâce à notre restaurant 100% végétal et de saison.

PRIX DU STAGE DE CREATION MEUBLE EN CARTON :

150 € par personne (atelier limité à 6 personnes)

45 € à payer pour réserver sa place + 105 € à payer sur place, le jour J (en début de stage)

Inscription obligatoire https://lamanufacturedescapucins.coop/evenements/0024-898-265/

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-22 10:00:00

fin : 2024-04-23 13:00:00

Rue du colonel Théodore Fieschi Manufacture des Capucins

Vernon 27200 Eure Normandie bonjour@mdc.coop

