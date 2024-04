Atelier créatif/Création de tableaux végétaux Médiathèque Chalucet Toulon, samedi 1 juin 2024.

Atelier créatif/Création de tableaux végétaux Rendez-vous aux jardins 2024 Samedi 1 juin, 10h30 Médiathèque Chalucet Réservation

Atelier créatif/Création de tableaux végétaux – Dès 6 ans

Après des lectures autour des plantes par les bibliothécaires, venez créer vos tableaux végétaux. Collages ou dessins agrémentés de fleurs, branches d’arbres, graines. Suivez votre inspiration !

Médiathèque Chalucet 5 rue Chalucet 83000 TOULON Toulon 83000 Haute Ville Var Provence-Alpes-Côte d'Azur 04 94 36 81 78 https://mediatheques.toulon.fr/ Située dans le nouveau quartier de la Créativité et de la Connaissance, la médiathèque Chalucet est construite sur une ancienne friche hospitalière au cœur de la ville.

Elle a ouvert ses portes en janvier 2020.

Elle est entourée par l’École Supérieure d’Art et de Design, l’École Supérieure internationale de Commerce Kedge Business School, l’École de Design Camondo, un incubateur d’entreprises numériques, des services et bureaux administratifs pour le Conseil départemental du Var et par des logements. Enfin, elle s’ouvre sur le jardin Alexandre 1er, restauré dans sa dimension historique et botanique. Venir en bus : Ligne 1 Arrêt Peri/Obs Ligne 8 Ligne 36A Ligne 36B Ligne 11B Bon à savoir si vous venez en voiture : le samedi, le parking Liberté offre 2h de stationnement gratuit de 8h à minuit.

©Freepik