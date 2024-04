Atelier créatif Créa’Matinettes Place Barette Vernon, samedi 25 mai 2024.

Atelier créatif Créa’Matinettes Place Barette Vernon Eure

A partir de la lecture d’un album, l’enfant accompagné de son parent laisse place à son imagination et à sa créativité. Découverte sensorielle autour du collage de différentes textures.

Pour les enfants de 18 mois à 3 ans non scolarisés et accompagnés d’un parent. Adeline vous propose à partir de la lecture d’un album de laisser place à l’imagination et à la créativité de l’enfant autour d’une activité sensorielle et de collage de différentes textures.

Gratuit sur inscription sur place dans les médiathèques du réseau ou au 02 32 64 53 06 ou en ligne sur le site internet

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-25 11:00:00

fin : 2024-05-25 11:30:00

Place Barette Mairie

Vernon 27200 Eure Normandie mediatheque.vernon@sna27.fr

