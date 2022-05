Atelier créatif couture au crochet

Atelier créatif couture au crochet, 5 juillet 2022, . Atelier créatif couture au crochet

2022-07-05 10:00:00 – 2022-07-05 13:00:00 EUR 6 6 Confection de petits objets en crochet laine à partir de 10 ans, 6 places. Confection de petits objets en crochet laine à partir de 10 ans, 6 places. Confection de petits objets en crochet laine à partir de 10 ans, 6 places. miriam-alonso dernière mise à jour : 2022-05-02 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville