La Possession Médiathèque Héva La Possession Atelier créatif : construction de cases créoles Médiathèque Héva La Possession Catégorie d’évènement: La Possession

Atelier créatif : construction de cases créoles Médiathèque Héva, 18 septembre 2021, La Possession. Atelier créatif : construction de cases créoles

Médiathèque Héva, le samedi 18 septembre à 14:00 Sur inscription

Atelier de construction de maquettes en carton d’une petite case créole. Médiathèque Héva 24 rue Evariste de Parny La Possession La Possession Bœuf Mort

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T16:00:00

Détails Catégorie d’évènement: La Possession Autres Lieu Médiathèque Héva Adresse 24 rue Evariste de Parny La Possession Ville La Possession lieuville Médiathèque Héva La Possession