Atelier créatif : coloriage et découpage Saint-Thégonnec Loc-Eguiner, 7 décembre 2022

19 Rue de la Gare Ti Glas – Bibliothèque Saint-Thégonnec Loc-Eguiner Finistre

2022-12-07 15:00:00 – 2022-12-07 17:00:00

Finistre Saint-Thégonnec Loc-Eguiner Atelier créatif : coloriage, découpage… Sur le thème de Noël. Entre 15h et 17h à la bibliothèque de Saint-Thégonnec Loc-Eguiner, pendant la durée de votre choix bibliotheque@saint-thegonnec-loc-eguiner.bzh +33 2 98 78 96 83 Ti Glas – Bibliothèque 19 Rue de la Gare Saint-Thégonnec Loc-Eguiner

