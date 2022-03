Atelier créatif Cieux Cieux CieuxCieux Catégories d’évènement: CIEUX

Haute-Vienne

Atelier créatif Cieux Cieux, 19 mars 2022, CieuxCieux. Atelier créatif 6 avenue du Lac Cieux Cieux

2022-03-19 – 2022-03-19

Cieux Haute-Vienne 6 avenue du Lac Cieux Haute-Vienne Cieux A la mairie – 6, avenue du Lac – à 10h pour les enfants et à 15h pour les adultes. Mairie : 05 55 03 30 28. Dans le cadre du 24ème Printemps des Poètes. Atelier animé par la Mijoterie des Mots. +33 5 55 03 30 28 A la mairie – 6, avenue du Lac – à 10h pour les enfants et à 15h pour les adultes. Mairie : 05 55 03 30 28. 6 avenue du Lac Cieux Cieux

dernière mise à jour : 2022-02-23 par OT du Haut Limousin

Détails Catégories d’évènement: CIEUX, Haute-Vienne Autres Lieu Cieux Cieux Adresse 6 avenue du Lac Ville CieuxCieux lieuville 6 avenue du Lac Cieux Cieux Departement Haute-Vienne

Cieux Cieux CieuxCieux Haute-Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cieuxcieux/

Atelier créatif Cieux Cieux 2022-03-19 was last modified: by Atelier créatif Cieux Cieux Cieux Cieux 19 mars 2022 Cieux Haute-Vienne

CieuxCieux Haute-Vienne