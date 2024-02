Atelier créatif Carnaval vénitien place Vernay Horsarrieu, vendredi 23 février 2024.

Atelier créatif Carnaval vénitien place Vernay Horsarrieu Landes

Sortez vos crayons, feutres, colles et autres ciseaux et laissez parler votre créativité pour créer de beaux masques de carnaval sur le thème de Venise, plumes et paillettes.

Tout public dès 5 ans / Sur inscription.

Tout public dès 5 ans / Sur inscription.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-23 15:30:00

fin : 2024-02-23 17:00:00

place Vernay Médiathèque d’Horsarrieu

Horsarrieu 40700 Landes Nouvelle-Aquitaine

