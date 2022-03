Atelier créatif “Brassards” Saint-Marcel Saint-Marcel Catégories d’évènement: Morbihan

Saint-Marcel Morbihan Saint-Marcel Découverte de la signification et de l’utilisation du brassard durant la seconde guerre

mondiale. Atelier à destination des plus jeunes. Chaque participant repart avec sa

création à l’issue de la séance. Mercredi 20 avril à 15h

Tarif : 5€ (en supplément du billet d’entrée)

Réservation obligatoire – Nombre de participants limité

