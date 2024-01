Atelier créatif bien-être Manzac-sur-Vern, lundi 19 février 2024.

Atelier créatif bien-être Manzac-sur-Vern Dordogne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-19

fin : 2024-02-29

– Atelier Météo des émotions (6-8 ans) : séance à médiations artistiques et poterie.

14h-16h. Tarif : 60 € -remise famille : -15 % à partir du 3ème enfant.

– Atelier Tour de Potier (9-15 ans)

Tablier, matériel et terre fournis, 2 créations, 2 cuissons

10h-12h. Tarif : 45 € les 2 sessions.

Nathalie Lacroix 06 71 76 97 25

.

1520 chemin des olivoux

Manzac-sur-Vern 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine nathalie.lacroix.pro@gmail.com



Mise à jour le 2024-01-16 par Vallée de l’Isle en Périgord