de 10h30 à 12h00

.Public enfants. A partir de 7 ans. Jusqu’à 11 ans. gratuit

Atelier de loisirs créatifs pendant les vacances scolaires. Les bibliothécaires proposent un atelier créatif pendant les vacances pour les enfants de 7 à 11 ans. Création d’un carnet de voyage et d’un marque-page. Sur inscription. Bibliothèque Italie 211 Boulevard Vincent Auriol 75013 Paris Contact :

Loisirs créatifs

