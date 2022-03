Atelier créatif avec Marie pour adultes Pouldreuzic Pouldreuzic Catégories d’évènement: Finistère

Pouldreuzic

Atelier créatif avec Marie pour adultes Pouldreuzic, 5 mars 2022, Pouldreuzic. Atelier créatif avec Marie pour adultes Cidrerie Kerné 37 Lieu-dit Mesmeur Pouldreuzic

2022-03-05 – 2022-03-05 Cidrerie Kerné 37 Lieu-dit Mesmeur

Pouldreuzic Finistère Réalisez un Terrarium.

Apportez votre propre récipient et réalisez une décoration nature pour votre intérieur

Port du masque obligatoire durant l’atelier. Sur inscription contact@cidre-kerne.fr +33 2 98 54 41 86 http://www.cidre-kerne.bzh/ Réalisez un Terrarium.

Apportez votre propre récipient et réalisez une décoration nature pour votre intérieur

Port du masque obligatoire durant l’atelier. Sur inscription Cidrerie Kerné 37 Lieu-dit Mesmeur Pouldreuzic

dernière mise à jour : 2022-01-31 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Pouldreuzic Autres Lieu Pouldreuzic Adresse Cidrerie Kerné 37 Lieu-dit Mesmeur Ville Pouldreuzic lieuville Cidrerie Kerné 37 Lieu-dit Mesmeur Pouldreuzic Departement Finistère

Pouldreuzic Pouldreuzic Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pouldreuzic/

Atelier créatif avec Marie pour adultes Pouldreuzic 2022-03-05 was last modified: by Atelier créatif avec Marie pour adultes Pouldreuzic Pouldreuzic 5 mars 2022 finistère Pouldreuzic

Pouldreuzic Finistère