Pouldreuzic Pouldreuzic Finistère, Pouldreuzic Atelier créatif avec Marie Pouldreuzic Pouldreuzic Catégories d’évènement: Finistère

Pouldreuzic

Atelier créatif avec Marie Pouldreuzic, 22 décembre 2021, Pouldreuzic. Atelier créatif avec Marie Cidrerie Kerné 37 Lieu-dit Mesmeur Pouldreuzic

2021-12-22 – 2021-12-22 Cidrerie Kerné 37 Lieu-dit Mesmeur

Pouldreuzic Finistère Réalise ta décoration nature pour la table de fête et repars avec ta réalisation.

Atelier animé par Marie Cultive, à partir de 5 ans, sur inscription. Réalise ta décoration nature pour la table de fête et repars avec ta réalisation.

Atelier animé par Marie Cultive, à partir de 5 ans, sur inscription. Cidrerie Kerné 37 Lieu-dit Mesmeur Pouldreuzic

dernière mise à jour : 2021-11-02 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Pouldreuzic Autres Lieu Pouldreuzic Adresse Cidrerie Kerné 37 Lieu-dit Mesmeur Ville Pouldreuzic lieuville Cidrerie Kerné 37 Lieu-dit Mesmeur Pouldreuzic