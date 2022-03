Atelier créatif avec Marie-Noëlle Horvath autour de son livre tous emmitouflés Médiathèque Françoise Sagan Paris Catégories d’évènement: île de France

Le mercredi 13 juillet 2022

de 14h30 à 16h30

gratuit

Atelier créatif avec Marie-Noëlle Horvath autour de son livre tous emmitouflés dans le cadre de Partir en livre 2022 Dans le cadre de Partir en livre, la grande fête du livre jeunesse et dont la thématique 2022 est l’amitié, nous vous proposons un atelier créatif avec Marie-Noëlle Horvath autour de son album “tous emmitouflés”. Comme ses autres titres à La Joie de Lire, elle mélange tissu et dessin pour réaliser ses illustrations. Cet atelier pour les enfants permettra de comprendre le principe de la couture en s’amusant. Les plus grands pourront “habiller” les animaux en carton avec des tissus qu’ils auront cousu. Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg Paris 75010

Marie-Noëlle HORVATH, tous emmitouflés. Genève, La Joie de Lire, 2020.

