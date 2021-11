Langogne Préau de l'école maternelle Langogne, Lozère Atelier créatif avec la Cie Tourneboule Préau de l’école maternelle Langogne Catégories d’évènement: Langogne

Lozère

Atelier créatif avec la Cie Tourneboule Préau de l’école maternelle, 26 janvier 2022, Langogne. Atelier créatif avec la Cie Tourneboule

Préau de l’école maternelle, le mercredi 26 janvier 2022 à 17:00

_ATELIER PARENT-ENFANT AUTOUR DU SPECTACLE JE BRÛLE (D’ÊTRE TOI)_ « Nos cœurs poilus » avec la compagnie Tourneboulé Au commencement il y aurait l’envie de se découvrir autrement, de vivre avec bienveillance un moment de complicité avec son enfant, de partager main dans la main une aventure joyeuse et sensible. A partir de petits exercices corporels et théâtraux nous explorerons joyeusement nos émotions et nos corps poilus.

Atelier parents-enfants dès 4 ans / 5 € par famille

Stage / Atelier Préau de l’école maternelle Langogne Langogne Lozère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-26T17:00:00 2022-01-26T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Langogne, Lozère Autres Lieu Préau de l'école maternelle Adresse Langogne Ville Langogne lieuville Préau de l'école maternelle Langogne