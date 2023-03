Atelier créatif avec Katia Aux Pépites Luxeuil-les-Bains Catégories d’Évènement: Haute-Saône

Luxeuil-les-Bains

Atelier créatif avec Katia Aux Pépites, 24 mars 2023, Luxeuil-les-Bains . Atelier créatif avec Katia 18 Rue Carnot Aux Pépites Luxeuil-les-Bains Haute-Saône Aux Pépites 18 Rue Carnot

2023-03-24 – 2023-03-24

Aux Pépites 18 Rue Carnot

Luxeuil-les-Bains

Haute-Saône Atelier à la boutique Aux Pépites.

Thème variable selon la date.

Inscription obligatoire.

Rendez-vous à 14h30 au magasin. (durée 2h.) Aux Pépites 18 Rue Carnot Luxeuil-les-Bains

dernière mise à jour : 2023-02-27 par

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Saône, Luxeuil-les-Bains Autres Lieu Luxeuil-les-Bains Adresse Luxeuil-les-Bains Haute-Saône Aux Pépites 18 Rue Carnot Ville Luxeuil-les-Bains Departement Haute-Saône Lieu Ville Aux Pépites 18 Rue Carnot Luxeuil-les-Bains

Atelier créatif avec Katia Aux Pépites 2023-03-24 was last modified: by Atelier créatif avec Katia Aux Pépites Luxeuil-les-Bains 24 mars 2023 18 Rue Carnot Aux Pépites Luxeuil-les-Bains Haute-Saône Aux Pépites Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Luxeuil-les-Bains Haute-Saône